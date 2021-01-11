Зеленский в Киеве примет президента соседней страны

Для нового президента Молдовы это будет первый официальный зарубежный визит

Президент Молдовы Майя Санду посетит Украину 12 января и проведет встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы украинского государства.

Так, во вторник Санду будет находиться в Киеве с официальным визитом. Президенты Украины и Молдовы проведут переговоры, а потом подпишут ряд двусторонних документов.

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Ранее мы писали о том, что в Молдове состоялась церемония инаугурации новоизбранного президента страны Майи Санду. Во время церемонии глава государства пообещала быть "президентом справедливости" и в очередной раз подчеркнула необходимость досрочных парламентских выборов. Санду также обратилась к гражданам на нескольких языках – русском, украинском, гагаузском и болгарском.

В свою очередь соратник Санду назвал Украину приоритетом внешней политики Молдовы. Вице-спикер молдавского парламента Михай Попшой рассказал о сотрудничестве его страны с соседями.

Видео: Сегодня

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