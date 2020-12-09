Зеленский в годовщину Парижского саммита: Украина хочет мира, но движение должно быть двусторонним

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что наиболее ощутимых результатов по продвижению к миру на Донбассе можно достичь на прямых переговорах лидеров государств – участников "нормандского формата".

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Об этом он заявил в годовщину саммита "Нормандской четверки" в Париже в 2019 году, сообщили в Офисе президента.

"Путь к миру всегда тернист. Но это путь, которым должны пройти обе стороны. Активность Украины в процессе переговоров показала всему миру и, главное, жителям на Донбассе, что именно мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей", – цитирует пресс-служба главу государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к новому этапу разведения войск и разминированию новых участков, а также к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц. Он также напомнил, что, несмотря на сложности, впервые за годы войны удалось установить реальный режим прекращения огня, который длится с 27 июля 2020 года.

По словам главы государства, Украина демонстрирует мирным жителям Донбасса с обеих сторон линии разграничения, что достичь мира реально – в частности, упростив поступление в вузы для абитуриентов с временно оккупированных территорий и построив новые современные контрольные пункты въезда/выезда с центрами предоставления административных услуг на линии разграничения.

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"Украина способна выиграть битву за эмоции жителей временно оккупированной территории. Мы делаем вполне конкретные вещи, которые наглядно демонстрируют всем жителям Донецка и Луганска, которые пересекают линию разграничения, что Украина – это значительно лучше, чем непризнанные, нефункциональные, самопровозглашенные структуры", – считает Зеленский.

В Офисе президента отметили, что продвижения со стороны Украины на пути к миру отмечают и партнеры по нормандскому формату.

Напомним, в Париже 9 декабря 2019 года прошел саммит "Нормандской четверки", в котором приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. По итогам личных встреч и переговоров за одним столом было принято коммюнике.

На сегодняшний день договоренности саммита удалось выполнить лишь частично – это обмен пленными и запоздалое перемирие.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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