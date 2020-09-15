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Зеленский в Австрии назвал условия проведения выборов на Донбассе

15 сентября, 22:27

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

До вывода иностранных войск и возвращения контроля над территориями Украине о местных выборах и мечтать нечего

В рамках официального визита в Австрию президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Национального совета (парламента) республики Вольфгангом Соботкой, сообщает пресс служба Банковой.

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Соботка рассказал, что в Австрии действует большая украинская диаспора, и официальная Вена поддерживает Киев на многих международных платформах. Он отметил, что Австрия хочет оставаться надежным партнером для Украины.

Глава украинского государства и президент парламента Австрии обсудили вопросы перемирия на Донбассе. Зеленский подробно рассказал о ситуации на востоке и всех тех усилиях, которые Украина прилагает для достижения мира.

Зеленский и Соботка подробно обсудили вопрос проведения выборов на временно неподконтрольных территориях Донбасса.

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Президент Украины отметил невозможность проведения этих выборов до вывода иностранных войск и незаконных вооруженных формирований, возвращения контроля Украины над этими территориями. Кроме того, выборы должны состояться честно и прозрачно, с соблюдением международных стандартов, заявил он.

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Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на телеканале "Украина 24" заявил, что "нельзя проводить выборы в концлагере", в который Россия превратила оккупированную часть Донбасса.

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Австрия Донбасс Владимир Зеленский выборы на Донбассе

Источник: Сегодня

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