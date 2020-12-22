Зеленский уволил Юлию Ковалив из ОПУ и нашел ей замену

Глава государства Владимир Зеленский одобрил отставку Юлии Ковалив и уволил ее с должности заместителя главы Офиса президента.
Об этом говорится на сайте ОПУ.
Президент сначала подписал указ об увольнении Ковалив из ОПУ, а следующим указом назначил на ее место нового замглавы Офиса президента – Юлию Свириденко.
Отметим, что накануне Кабинет министров на внеочередном заседании освободил Свириденко от должности первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (по собственному желанию).
Что известно о Юлии Свириденко
Имеет высшее образования (магистр менеджмента). В 2015-18 годах была советником, заместителем главы Черниговской ОГА и и.о. главы облгосадминистрации. С сентября 2019-го работала в Минэкономики заместителем министра.
Чем она занималась:
- проведение анализа состояния и тенденций экономического и социального развития Украины, секторов и отраслей экономики, административно-территориальных единиц, разработка предложения относительно основных направлений развития и реформирования экономики, осуществление государственного прогнозирования экономического и социального развития и подготовка соответствующих планов и программ;
- формирование и реализация государственной политики в сфере труда, занятости населения, трудовой миграции, трудовых отношений, социального диалога, промышленной безопасности, охраны труда;
- формирование и реализация государственной промышленной и ценовой политики;
- формирование и реализация государственной политики в сфере государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических кадров;
- участие в формировании и реализации государственной региональной политики;
- обеспечивала взаимодействие с Верховной Радой и ее органами.
Как сообщали новости "Сегодня", 21 декабря Кабмин также назначил и.о. министра энергетики Юрия Витренко, которого на прошлой неделе забраковала Рада.
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