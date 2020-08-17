Зеленский уволил своего советника, который отвечал за отношения с США

Уже бывший помощник президента сам подал заявление об увольнении

Президент Украины Владимир Зеленский уволил очередного советника Игоря Новикова, который недавно сам подал заявление.

Реклама

Об этом сообщает Офис главы государства.

"Освободить Новикова Игоря Владимировича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", – говорится в указе.

Игорь Новиков – в прошлом футуролог, руководитель украинского филиала Университета сингулярности (Singularity University). Его материнская компания находится в Кремниевой долине в США и учит лидеров использовать технологии для решения глобальных проблем человечества. Новиков – выпускник калифорнийской программы университета. Он участвовал в предвыборной кампании Зеленского, но на публике почти не появлялся. В июле 2019 года президент назначил Новикова своим внештатным советником. Он помогал готовить первый визит Зеленского в США – на Генассамблею ООН, и сам был членом официальной делегации. На данный момент Новиков – один из тех, кто отвечает за украинско-американские отношения.

В тренде Жена белорусского оппозиционера сбежала в Украину

А тем временем сам президент отметился неожиданным кадровым решением. 5 августа Зеленский назначил экс-чиновника МВД заместителем главы Офиса президента. Примечательно, что новый помощник Ермака работал в силовых структурах во времена президентства Януковича.

Реклама

Смотрите также недавнее заявление Зеленского касательно минимальной зарплаты в Украине:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама