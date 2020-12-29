Зеленский уволил главу Черкасской области Сергийчука

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 29 декабря уволил председателя Черкасской областной государственной администрации Сергея Сергийчука с занимаемой должности, назначив исполняющим обязанности его заместителя.

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Соответствующие документы опубликованы на сайте президента.

"Освободить Сергийчука Сергея Ивановича от должности председателя Черкасской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", – говорится в указе.

Другим указом Зеленский временно возложил исполнение обязанностей главы Черкасской области на заместителя Сергийчука Виктора Гусака.

Напомним, 29 декабря президент Владимир Зеленский также освободил Сергея Кривоноса от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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