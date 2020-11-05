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  1. Новости политики

Зеленский уволил председателей трех ОГА

5 ноября, 19:02

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Президент подписал три указа

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав сразу трех областных государственных администраций: Одесской, Ивано-Франковской и Сумской.

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Соответствующие указы опубликовали на сайте главы государства.

Так, в указах говорится, что согласно поданному ими заявлению, Зеленский уволил главу Сумской ОГА Романа Грищенко, главу Одесской ОГА Максима Куцого и главу Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорива.

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Напомним, недавно мы писали, что Зеленский уволил Сергея Трофимова с должности первого заместителя главы Офиса президента и назначил на новую.

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Позже стало известно, что президент вовсе упразднил должность первого заместителя главы Офиса президента.

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увольнение ОГА Владимир Зеленский
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