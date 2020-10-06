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Зеленский уволил Абромавичуса с должности главы "Укроборонпрома"

6 октября, 12:05

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Президент назначил исполняющего обязанности гендиректора концерна

Айварас Абромавичус уволен с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром", а исполняющим обязанности генерального директора назначен Игорь Фоменко.

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Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского.

Решение принято 6 октября.

В тренде
Зеленский уволил Абромавичуса с должности главы "Укроборонпрома"

Напомним, смена руководства "Укроборонпрома" была запланирована. Кроме Абромавичуса, в госконцерне заменят менеджмент. Кроме того, может быть изменено даже название предприятия – это ранее допустил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

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Еще 10 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль передал в Офис президента представление на назначение нового руководителя "Укроборонпрома".

А о том, как "Укроборонпром" приоткрыл тайны создания отечественных электронных плат, узнавайте в сюжете "Сегодня":

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увольнение назначения Владимир Зеленский Укроборонпром Айварас Абромавичус

Источник: Сегодня

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