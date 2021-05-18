Зеленский увеличил расходы на безопасность и оборону

Президент своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая

Владимир Зеленский / Фото: Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 196/2021 о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны от 14 мая 2021 года, которое предусматривает увеличение расходов на безопасность и оборону Украины.

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Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года "О предложениях к Бюджетной декларации на 2022-2024 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе Зеленского от 18 мая.

Согласно решению СНБО, о котором говорится в указе, в Бюджете на 2022-2024 годы расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины должны составить не менее 5% от запланированного объема валового внутреннего продукта для этого сектора.

"Обеспечить при подготовке проектов законов о Госбюджете на 2022 2023, 2024 годы увеличение объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины с учетом военно-политической обстановки", - говорится в решении.

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Напомним, на заседании 14 мая СНБО также утвердил стратегию развития кибербезопасности сроком на пять лет, ввел санкции против криминальных авторитетов и поручил провести аудит госземель в Конче-Заспе и Пуще-Водице.