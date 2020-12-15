Зеленский утвердил создание Мемориала Холокоста "Бабий Яр"

Президент подписал указ о мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Кроме прочего, этим указом премьер-министра Украины и руководитель ОП назначены сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития заповедника "Бабий Яр", также утвержден новый состав комитета.

Пресс-служба отмечает, что президент поддержал инициативу общественности и благотворителей по созданию в урочище Бабий Яр в Киеве Мемориала Холокоста.

"Кабинет Министров должен утвердить план мероприятий в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра, предусмотрев решение неотложных вопросов развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", в частности установление композиционных элементов Аллеи праведников, расширение зон охраны заповедника и завершение обустройства мемориального музея памяти жертв трагедии Бабьего Яра в здании по ул. Ильенко, 44 в Киеве", – говорится в сообщении.

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Также правительство должно предусмотреть проведение траурных мероприятий и организации международной научной конференции (веб-конференции), посвященной годовщине трагедии Бабьего Яра, а также осуществление поисковой работы по погибшим в Бабьем Яр и увековечение памяти о них.

Мемориал Холокоста "Бабий Яр" призван почтить память о жертвах событий сентября 1941 года. Тогда, всего через несколько дней после оккупации Киева, около 34 000 евреев города были отправлены в Бабий Яр и расстреляны. Позже, на этом же месте, жертвами массовых убийств стали представители других национальностей.

Летом этого года президент Владимир Зеленский обсудил строительство Мемориала в Бабьем Яру с зарубежными партнерами данного проекта.

Мы также сообщали, что установленные в Бабьем Яру новые скульптуры вызвали неоднозначную реакцию жителей города.

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