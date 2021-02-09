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Зеленский утвердил делегацию для участия в форуме безопасности ОБСЕ

9 февраля, 01:09

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Главой деле назначен постпред Украины в Вене Евгений Цимбалюк

Президент Владимир Зеленский подписал указ о формировании делегации Украины для участия в переговорах в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, Совместной консультативной группы и Консультативной комиссии по открытому небу.

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Документ опубликован на сайте Офиса президента.

Главой делегации назначен постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, его заместителями: Леонид Голопатюк, начальник Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ, и Игорь Лоссовский, заместитель постпреда Украины при международных организациях в Вене.

Кроме того, в состав делегации включены:

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  • Анатолий Горбач – замдиректора Департамента по вопросам безопасности, обороны, деятельности органов юстиции и предотвращения коррупции, начальник Управления по вопросам обороны Секретариата Кабинета Министров Украины;
  • Сергей Коваленко – главный консультант – заместитель главного инспектора отдела контроля за деятельностью военных формирований Инспекции по вопросам контроля за деятельностью военных формирований Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны ОП;
  • Владимир Приходько – представитель Минобороны в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене;
  • Виктор Рыжак – начальник отдела реализации Договора "Открытое небо" управления верификации Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ;
  • Владимир Собора – начальник управления верификации Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ.

Экспертами делегации утверждены:

  • Игорь Березкин – советник Департамента международной безопасности МИД;
  • Сергей Левченко – эксперт СБУ;
  • Михаил Попов – директор Госучреждения "Научный центр аэрокосмических исследований Земли НАН Украины";
  • Сергей Черный – старший научный сотрудник Института космических исследований НАН Украины и Государственного космического агентства.
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Кроме того, своим указом президент разрешил министру иностранных дел привлекать для обеспечения работы делегации советников, экспертов и технических представителей.

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