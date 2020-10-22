Зеленский упрекнул Кернеса за ситуацию с коронавирусом в Харькове

Власти некоторых городов проигнорировали требования Киева контролировать выполнение карантина, разрешив массовые мероприятия, за что поплатились резким приростом новых больных COVID-19. Президент Владимир Зеленский привел в пример ситуацию с коронавирусом в Харькове. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Украина" и другим телеканалам.

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Он указал на проблему, когда собирали десятки тысяч людей на концертах – Днепр, Одесса, Харьков, после чего там пошла волна коронавируса. Президент уточнил, что по этим эпизодам открыты уголовные производства. Отдельно он рассказал, как просил мэра Харькова Геннадия Кернеса проконтролировать соблюдение карантина в своем городе.

"Например, я ничего плохого не желаю мэру Харькова. Он сегодня в сложном положении, тяжело болеет (COVID-19). Более того, он там для Харькова делал какие-то важные вещи разные… Но важный момент: мы говорили с ним несколько раз, потом он нас послушал – остановил метро – когда чувствовал, что количество заболевших растет. После этого он говорил, что все будет нормально. Сейчас он заболел, к сожалению, и ситуация (в Харькове) у него сложная", – сказал Зеленский.

Смотрите полное интервью сегодня в 18:00 на телеканале "Украина".

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 22 октября в Харьковской области зафиксировано 627 новых случаев коронавируса, это второй показатель после Киева. А за все время эпидемии в этом регионе почти 31 тысяча больных. Смотрите фото и видео из больницы в Харьковской области, где не хватает мест для лечения коронавирусных больных.

Что касается Геннадия Кернеса, то он продолжает лечиться. Коронавирус у него обнаружили еще в середине сентября. Его перевезли в Германию и госпитализировали в клинику "Шарите". Читайте подробней в нашем материале, что сейчас известно о здоровье мэра Харькова.

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Невестка Кернеса о его состоянии:

Видео: Instagram.com/yuliak89

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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