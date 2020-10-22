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Зеленский упрекнул Кернеса за ситуацию с коронавирусом в Харькове

22 октября, 16:27

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Главу государства беспокоит проведение многотысячных концертов, после чего идет вспышка коронавируса

Власти некоторых городов проигнорировали требования Киева контролировать выполнение карантина, разрешив массовые мероприятия, за что поплатились резким приростом новых больных COVID-19. Президент Владимир Зеленский привел в пример ситуацию с коронавирусом в Харькове. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Украина" и другим телеканалам.

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Он указал на проблему, когда собирали десятки тысяч людей на концертах – Днепр, Одесса, Харьков, после чего там пошла волна коронавируса. Президент уточнил, что по этим эпизодам открыты уголовные производства. Отдельно он рассказал, как просил мэра Харькова Геннадия Кернеса проконтролировать соблюдение карантина в своем городе.

"Например, я ничего плохого не желаю мэру Харькова. Он сегодня в сложном положении, тяжело болеет (COVID-19). Более того, он там для Харькова делал какие-то важные вещи разные… Но важный момент: мы говорили с ним несколько раз, потом он нас послушал – остановил метро – когда чувствовал, что количество заболевших растет. После этого он говорил, что все будет нормально. Сейчас он заболел, к сожалению, и ситуация (в Харькове) у него сложная", – сказал Зеленский.

Смотрите полное интервью сегодня в 18:00 на телеканале "Украина".

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 22 октября в Харьковской области зафиксировано 627 новых случаев коронавируса, это второй показатель после Киева. А за все время эпидемии в этом регионе почти 31 тысяча больных. Смотрите фото и видео из больницы в Харьковской области, где не хватает мест для лечения коронавирусных больных.

Что касается Геннадия Кернеса, то он продолжает лечиться. Коронавирус у него обнаружили еще в середине сентября. Его перевезли в Германию и госпитализировали в клинику "Шарите". Читайте подробней в нашем материале, что сейчас известно о здоровье мэра Харькова.

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Невестка Кернеса о его состоянии:

Видео: Instagram.com/yuliak89

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Харьков Владимир Зеленский геннадий кернес

Источник: Сегодня

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