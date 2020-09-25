Зеленский учредил в Украине новый праздник: что будем отмечать

В Украине уже действует закон, облегчающий жизнь виноделам, а теперь президент Владимир Зеленский решил еще и учредить для них профессиональный праздник – День виноградаря и винодела.

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Об этом он сообщил во время визита на Закарпатье, передает ОПУ.

Он сообщил, что подписал указ об учреждении нового праздника и он будет отмечаться во второе воскресенье ноября.

"Это важная составляющая для сельского хозяйства, важная для инфраструктуры и рабочих мест в сельской местности. Сегодня я подписал указ, устанавливающий в Украине официальный праздник – День виноградаря и винодела. Я знаю, что это было важно для людей, которые работают в этой области. Это символический шаг, который подчеркивает уважение к этой профессии", – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства также ждет от правительства комплекс мер по развитию украинского виноградарства и виноделия.

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"Мы часто говорим об "экономическом национализме". Давайте сделаем так, чтобы закарпатское, одесское, херсонское и, конечно же, крымское вино по качеству и популярности ничем не уступало итальянским, испанским и французским винам", – добавил президент.

Напомним, согласно данным Госстата, за первый квартал 2020 года Украина продала за границу виноградного вина на 3,9 млн долларов. Это на 84% больше, чем было в первом квартале 2019 года (2,1 млн долларов). Главными покупателями украинских вин остаются страны СНГ, которые приобрели за первые месяцы 2020 года товара на 225 тыс. долларов. Больше всего закупил Казахстан – на 154 тыс. долларов, Беларусь – на 57,6 тыс. долларов. Страны Европейского Союза в первом квартале года купили украинских вин на 201 тыс. долларов. Больше всего за украинское вино заплатили Германия (90 тыс. долларов), Латвия (45 тыс. долларов) и Франция (20 тыс. долларов). Страны Азии в целом приобрели товара на 132 тыс. долларов.

Недавно новости "Сегодня" писали о бывшем военном, который выращивает 70 сортов винограда у себя во дворе. Пенсионер не только воплотил свою мечту о винограднике, но и превратил ее в бизнес.

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