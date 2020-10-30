Зеленский трогательно отреагировал на землетрясение в Греции и Турции

Украина разделила боль греков и турок после катаклизма в Эгейском море

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свои соболезнования жителям Турции и Греции, которые пострадали или у которых погибли близкие в результате разрушительного землетрясения в Эгейском море.

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Об этом он заявил 30 октября своем Twitter.

"Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В этот трагический момент Украина поддерживает дружественных нам греков и турок", – добавил Зеленский.

Напомним, что 30 октября в Эгейском море произошло землетрясение, которое затронуло турецкую провинцию Измир и ряд греческих островов. В результате случившегося погибли не менее 14 человек – 12 в Турции и двое в Греции, еще сотни ранены.

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Сообщается о масштабных разрушениях в Измире и близлежащих городах. Кроме того, ряд районов в Турции и островов в Греции оказались подтоплены. Продолжается спасательная операция. Из-под завалов пока что удалось достать около 70 человек.

Сайту "Сегодня" удалось пообщаться с украинкой Лейлой, которая уже около 16 лет живет в Турции, и она рассказала, как выглядело происходящее на улицах страны после начала толчков.

Все подробности в спецтеме Землетрясение в Турции

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