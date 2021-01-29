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Зеленский: Тарифы на тепло и горячую воду не поднимутся

29 января, 09:43

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства, мэры городов и "Нафтогаз" договорились в пользу простых украинцев

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении пообещал, что в этом отопительном сезоне не будут повышаться тарифы для населения на отопление и горячую воду.

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Он напомнил, что недавно Кабмин установил граничную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр.

"Меньше может быть, больше – нет. И это касается всего отопительного сезона", – отметил глава государства.

Зеленский рассказал, что было совещание с мэрами городов и "Нафтогазом".

"Договорились, что на местах тарифы на тепло и горячую воду не поднимутся. Я призываю местную власть отнестись к этому ответственно", – подчеркнул президент.

Он также сообщил, что весной все газовые компании должны представить украинцам годовые продукты, в которых должна быть выгодная фиксированная цена на весь год.

Кроме того, правительство упростило доступ к субсидиям – большинство граждан смогут их получить сразу после заявки.

Видео: Телеграм/Зеленский
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Как сообщали новости "Сегодня", недавно мэр Киева Виталий Кличко уже заявлял, что в столице в этом отопительном сезоне точно не будут повышаться тарифы на отопление и горячую воду.

Также мы писали, что поставщики газа уже объявили новые цены для населения, причем сразу несколько газсбытов установили ценники ниже предельных. Какими будут тарифы в феврале.

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газ тарифы отопление горячая вода Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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