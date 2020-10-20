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Зеленский, Степанов и важное решение по COVID-19: что сегодня будет в Раде

20 октября, 09:24

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Депутаты заслушают отчет министра по ситуации с коронавирусом

Сегодня Верховная Рада проведет единственное на этой неделе пленарное заседание. Будут выступления президента Владимира Зеленского и министра здравоохранения Максима Степанова. А также рассмотрят один важный вопрос, касающийся борьбы с коронавирусом.

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Сначала в парламенте полчаса традиционно будут заявления, объявления, предложения от депутатских фракций и групп, после чего в Раде выступит президент Украины с ежегодным посланием (запланировано на 10:30).

По сути, ежегодное послание президента Украины – документ, в котором президент поясняет ситуацию в стране на данный момент и формулирует тренды и задачи – для себя и для страны – на будущий год. Ежегодное послание включает все аспекты внутренней и внешней политики, начиная с экономики и социальных вопросов и заканчивая тем, с кем мы будем заключать союзы, а с кем – воевать. Сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, каким будет обращение Зеленского к Верховной Раде.

В тренде
Одним абзацем. Зеленский и 90 заболевших – как президента будут беречь в Раде от коронавируса

Потом депутаты будут голосовать за проект постановления о мерах противодействия распространению коронавирусной болезни и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз. Другими словами, Рада хочет создать штаб по борьбе с COVID-19.

И на завершение этого пленарного заседания депутаты заслушают министра здравоохранения Максима Степанова относительно ситуации с коронавирусом в стране. В последнее время существенно выросла статистика по новым больным и летальным случаям за сутки.

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Верховная Рада Владимир Зеленский Максим Степанов

Источник: Сегодня

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