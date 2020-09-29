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Зеленский стал самым влиятельным украинским чиновником

29 сентября, 15:50

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В ТОП-5 также вошли Ермак, Шефир, Аваков и Венедиктова

Первое место в рейтинге самых влиятельных украинских чиновников занимает президент Владимир Зеленский, в пятерку лидеров также вошли глава Офиса президента Андрей Ермак, первый помощник президента Сергей Шефир, глава МВД Арсен Аваков и генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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Об этом со ссылкой на результаты исследования "Рейтинг влиятельности украинских чиновников", которые озвучил аналитик Фонда "Украинская политика"/UP Foundation Лев Бондаренко , сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в исследовании принимали участие более 50 экспертов, анкета формировалась из 130 участников-чиновников, а среди позиций оценивались влиятельность должности, которую занимает чиновник, непосредственно деятельность чиновника, его связи, а также эффективность его команды. Опрос проводился методом анкетирования на протяжении сентября 2020 года.

"Первое место абсолютно логично занимает президент Украины Владимир Зеленский, по мнению экспертов, его позиции достаточно высокие и устойчивые... На втором месте – глава Офиса президента Андрей Ермак... Третье место занимает министр внутренних дел Арсен Аваков, который, напомню, уже больше шести лет находится на своей должности и за это время, наверное, только наращивает свое влияние на украинскую политику", – рассказал Бондаренко.

Четвертую позицию в рейтинге наиболее влиятельных чиновников Украины, по словам Бондаренко, занимает "так называемый теневой лоббист Офиса президента", пятое место занимает генпрокурор Ирина Венедиктова. "Мы видим, что несмотря на скандалы и провокации, которые часто публикуют СМИ, эксперты указывают, что ее должность и сама Венедиктова имеет достаточно серьезное влияние на украинскую политику", – сказал он.

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Бондаренко уточнил, что в 30 позиций рейтинга наиболее влиятельных чиновников вошли в основном, представители Офиса президента, Кабинета министров, другие госслужащие, которые у всех на слуху.

В свою очередь руководитель Фонда "Украинская политика"/OP Foundation, историк, политолог Кость Бондаренко презентовал аналитический доклад, связанный с рейтингом влиятельности украинских чиновников.

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"За год многое изменилось. Много людей, которые на то время считались влиятельными, отошли от управления государством, появились новые действующие лица, которые влияют, власть стала менее аморфной, более монолитной", – рассказал он.

По словам политолога, среди внешних игроков, которые влияют на ситуацию в Украине – Госдеп США, "Большая семёрка", МВФ, Израиль, Джордж Сорос, Россия.

"Мы рассмотрели и кто влияет на президента и его окружение... Попытки Андрея Ермака стать таким себе регентом при президенте, попытки других членов команды противостоять этой системе регентства... "Олигархи", которых мы взяли в кавычки... сегодня следует говорить о финансово-промышленных группах, а не о классических олигархах. Но все равно представители украинского национального капитала очень активно влияют на ситуацию в Украине, и являются пусть и несколько слабым, но противовесом наступления транснациональных корпораций", – отметил он.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что по результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 15-20 июля, рейтинг доверия среди национальных политиков возглавляет Владимир Зеленский. Главе государства доверяют 41%, а не доверяют – 53%.

Также напомним, что Владимир Зеленский возглавилТОП-100 самых влиятельных украинцев журнала "Фокус".

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Владимир Зеленский
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