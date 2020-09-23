Українська
$ 28,21
33,12
  1. Новости политики

Зеленский в ООН сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной

23 сентября, 22:31

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Мир во время пандемии напоминает обессиленного, опустошенного, растерянного солдата, считает президент

Мир во время всемирной коронавирусной пандемии можно сравнить с ощущениями, которые переживали люди после окончания Второй мировой войны.

Реклама

Об этом в своем выступлении для 75-ой сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций 23 сентября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил о последствиях охватившей мир инфекции: закрытых границах, перенесенной Олимпиаде-2020 и проведении сессии Генассамблеи ООН в онлайн-режиме.

"Таким тревожный для мира время уместно вспомнить ощущения лидеров стран-основательниц ООН 75 лет назад. Человечество пережило страшную войну. Мир напоминал солдата, который передвигается по окровавленному полю, где еще минуту назад гремели взрывы. Обессиленный, опустошенный, растерянный, но живой", – сказал Зеленский.

Президент назвал Вторую мировую войну "планетарным "землетрясением", которое принесло десятки миллионов жертв, но от которого человечество все же смогло оправиться и объединиться, чтобы "вместе построить лучший мир".

Напомним, что, согласно данным Центра системных исследований и инженерии при американском институте Джона Хопкинса, сейчас количество случаев COVID-19 в мире составляет более 31,6 млн, включая 972,5 тыс. летальных.

Реклама

По состоянию на 23 сентября в Украине зарегистрировано 184 734 заболевших, а 3 705 человек скончались.

А недавно ВОЗ сообщила, что на прошлой неделе был установлен рекорд заболеваемости – во всем мире обнаружили около 2 млн новых инфицированных.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ООН Владимир Зеленский коронавирус пандемия генассамблея COVID-19

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Макрон заявил о сдвигах на переговорах
Макрон заявил о сдвигах на переговорах "Нормандской четверки" по ДонбассуПолитика
Лавров обвинил Украину в желании
Лавров обвинил Украину в желании "оккупировать" ОРДЛОПолитика
Беларусь не смогла объяснить причину обыска машины посла Украины на границе
Беларусь не смогла объяснить причину обыска машины посла Украины на границеПолитика
Сийярто назвал условие снятия вето на вступление Украины в НАТО
Сийярто назвал условие снятия вето на вступление Украины в НАТОПолитика
Лукашенко бывший президент, а инаугурация – фарс: реакция мира на тайную церемонию в Минске
Лукашенко бывший президент, а инаугурация – фарс: реакция мира на тайную церемонию в МинскеПолитика
Тайная инаугурация Лукашенко: все подробности и реакции (фото, видео)
Тайная инаугурация Лукашенко: все подробности и реакции (фото, видео)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять