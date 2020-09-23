Зеленский в ООН сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Мир во время пандемии напоминает обессиленного, опустошенного, растерянного солдата, считает президент

Мир во время всемирной коронавирусной пандемии можно сравнить с ощущениями, которые переживали люди после окончания Второй мировой войны.

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Об этом в своем выступлении для 75-ой сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций 23 сентября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил о последствиях охватившей мир инфекции: закрытых границах, перенесенной Олимпиаде-2020 и проведении сессии Генассамблеи ООН в онлайн-режиме.

"Таким тревожный для мира время уместно вспомнить ощущения лидеров стран-основательниц ООН 75 лет назад. Человечество пережило страшную войну. Мир напоминал солдата, который передвигается по окровавленному полю, где еще минуту назад гремели взрывы. Обессиленный, опустошенный, растерянный, но живой", – сказал Зеленский.

Президент назвал Вторую мировую войну "планетарным "землетрясением", которое принесло десятки миллионов жертв, но от которого человечество все же смогло оправиться и объединиться, чтобы "вместе построить лучший мир".

Напомним, что, согласно данным Центра системных исследований и инженерии при американском институте Джона Хопкинса, сейчас количество случаев COVID-19 в мире составляет более 31,6 млн, включая 972,5 тыс. летальных.

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По состоянию на 23 сентября в Украине зарегистрировано 184 734 заболевших, а 3 705 человек скончались.

А недавно ВОЗ сообщила, что на прошлой неделе был установлен рекорд заболеваемости – во всем мире обнаружили около 2 млн новых инфицированных.

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