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Зеленский сравнил ситуацию с COVID-19 в Украине и Европе

8 февраля, 10:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства заявил, что ситуацию с эпидемией в Украине удалось стабилизировать

Президент Владимир Зеленский заявил об эффективности мер власти в борьбе с эпидемией коронавируса и отметил, что в Украине ситуация даже лучше, чем во многих более развитых странах Европы. Об этом он сказал во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

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По его словам, жесткий карантин в Украине позволил выиграть драгоценное время для медицинской системы. Он считает, что с первого дня противостояния эпидемии действия власти были правильными и эффективными, о чем свидетельствуют результаты.

"Уровень смертности от COVID-19 в Украине самый низкий в сравнении со многими странами мира и Европы. Мы дольше всех продержались и не вводили локдаун, а те ограничения, которые действовали в январе, были достаточно либеральными, если, например, сравнивать с локдаунами в Германии, Великобритании, Франции", – сказал Зеленский.

Президент заявил, что на сегодняшний день удалось достичь стабилизации ситуации с распространением вируса и в три раза уменьшить недельный прирост заболеваемости.

Отметим, что на прошлой неделе выявили 25 394 новых случая заражения коронавирусом, умерли 890 украинцев, выздоровели 54 262 человека. Число выздоровевших пациентов по сравнению с позапрошлой неделей снизилось более чем на 17 тысяч человек, а госпитализированных — только на 584. Читайте подробнее итоги эпидемии за неделю.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Европа эпидемия Владимир Зеленский коронавирус

Источник: Сегодня

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