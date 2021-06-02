Зеленский созывает новое заседание СНБО: в Офисе президента назвали дату

Украинцев приучили, что каждое заседание СНБО заканчивается громкими решениями или санкциями

Новое заседание Совета национальной безопасности и обороны под председательством президента Украины Владимира Зеленского может состояться 4 июня. Об этом сообщил "Сегодня" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"СНБО в пятницу, скорее всего", – сказал он.

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Подоляк добавил, что повестка заседания пока формируется и будет известна позже.

Отметим, на днях заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что в СНБО передан пакет санкций относительно режима Лукашенко. Он отметил, что речь идет прежде всего о тех представителях белорусского режима, которые участвовали в фальсификациях выборов или были привлечены к репрессиям против мирных граждан.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что СНБО рассматривал ситуацию по Беларуси в тайном докладе. Он уточнил: обсуждалось, что нужно делать, чтобы быть готовым, если угроза со стороны Беларуси все-таки возникнет.