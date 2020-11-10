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Зеленский созвонился с Меркель и напомнил о "нормандском формате"

10 ноября, 17:28

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства поблагодарил двух главных европейских союзников за поддержку по Донбассу

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

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Он намекнул участнику "нормандских" переговоров, что пора бы уже собраться лидерам "четверки" в Берлине.

"Был рад слышать канцлера Меркель. Украина благодарна Германии и Франции за поддержку наших мирных инициатив. Важно продолжить переговоры в "нормандском формате". Желаю немецкому народу сил для преодоления COVID-19", – написал Зеленский.

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Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Владимир Зеленский Ангела Меркель Нормандская четверка телефонный разговор

Источник: Сегодня

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