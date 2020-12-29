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Зеленский созвал СНБО: появились первые подробности

29 декабря, 17:38

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Заседание уже закончилось и ожидается указ главы государства относительно Тупицкого

Президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны для решения конституционного кризиса, в том числе отстранения Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда.

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Об этом сообщила Украинской правде пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

По ее словам, заседание проходило сегодня и уже закончилось, а официально его итоги будут обнародованы позже.

"Сегодня президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором, в частности, рассматривались вопросы конституционного кризиса", – сказала Мендель.

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В свою очередь член наблюдательного совета "Укрзализныци", экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram тоже написал о заседании СНБО, при этом отметил, что Зеленский собирается отстранить Тупицкого от должности судьи КСУ.

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"Во вторник днем проходит заседание СНБО в связи с дальнейшими действиями в отношении главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Ожидается, что по итогам Зеленский издаст указ о его отстранении от должности согласно статье 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – написал он.

Как сообщали новости "Сегодня", 28 декабря Офис генерального прокурора направил Тупицкому уведомление о подозрении в подкупе свидетеля. По мнению ОГП, глава КСУ пытался повлиять на свидетеля, чтобы он отказался от показаний. Прокуратура обратилась к президенту с просьбой отстранить Тупицкого от должности.

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СНБО КСУ Владимир Зеленский Конституционный суд тупицкий

Источник: Сегодня

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