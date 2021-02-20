Зеленский сообщил о начале работ по созданию Музея Революции Достоинства

Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2021 году в Киеве наконец-то начнутся проектировочно-строительные работы по созданию Музея Революции Достоинства.

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Об этом сообщает пресс-служба Банковой.

Как рассказал главе государства министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, накануне было достигнуто принципиальное согласие об условиях использования проекта победителей архитектурного конкурса, которая позволяет объявить о начале проектировочно-строительных работ в текущем году.

"Украина должна должным образом почтить память трагических событий 2013-2014 годов. В память о погибших и в знак благодарности Героям Майдана. Это приоритетная задача для страны, воплощение которой будет реализовано в ряде дальнейших стратегических шагов", – подчеркнул Зеленский.

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Напомним, пятый президент (2014-2019) Петр Порошенко еще в марте-2017 подписал закон "О внесении изменений в раздел V "Заключительные положения" закона "Об урегулировании градостроительной деятельности" относительно мероприятий по чествованию подвига участников Революции Достоинства и увековечения памяти героев Небесной Сотни" которым выделялась земля под строительство музея.

А в сентябре того же года генеральный директор Национального мемориального комплекса героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло заявил, что мемориально-музейный комплекс в Киеве появится не раньше, чем через пять-семь лет, т.е. в 2022-2024 гг.

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