Зеленский собирается в "отпуск": раскрыты планы президента на Новый год

Президент Владимир Зеленский собирается в скором времени устроить себе "передышку" от исполнения обязанностей.

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Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Юлию Мендель.

Она рассказала, что в ближайшие несколько дней возле Офиса президента на улице Банковой в Киеве состоится открытие "президентской" елки – в церемонии примут участие глава государства и первая леди Елена Зеленская.

После этого они отправятся на отдых, где проведут праздники. Но где именно чета Зеленских планирует встретить Новый год, Мендель не уточнила.

Однако, по ее словам, президент "всегда будет на связи" и при надобности будет работать.

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Напомним, что прошлый Новый год Владимир Зеленский с семьей встречал в Карпатах. Праздник они провели на горнолыжном курорте Буковель в Ивано-Франковской области.

Как мы уже сообщали, власти решили не портить украинцам праздник и объявили строгий локдаун с 8 января. Он продлится до 24 января. К такому решению Кабмин решил прибегнуть, чтобы разорвать цепочку заболеваемости, который может сформироваться в течение праздников.

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