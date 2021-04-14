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Зеленский снова созывает СНБО: в СМИ назвали дату

14 апреля, 15:57

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Традиционная для коррупционеров и пророссийских сил черная пятница отменяется – СНБО впервые соберется в другой день недели

Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое так и не состоялось 9 апреля, пройдет в этот четверг.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники.

Изданию сообщили, что на Банковой соберутся 15 апреля, вот только еще не определен перечень вопросов.

Стоит отметить, что на сегодняшнем заседании правительства утвердили Стратегию оборонно-промышленного комплекса. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что документ передадут СНБО. Возможно, этот вопрос будет завтра на повестке.

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"Документ содержит основные приоритеты и векторы развития ОПК с учетом всех актуальных угроз. Среди важных акцентов стратегии – внедрение стандартов НАТО, корпоратизация предприятий ОПК, импортозамещение критических материалов, поддержка инноваций через стимулирующие экономические и финансовые механизмы. Документ поддержан нашими международными партнерами и прошел не один раунд обсуждений с лучшими экспертами", – сказала глава правительства.

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Отметим, что традиционную для СНБО пятницу отменили, судя по всему, из-за визита президента Владимира Зеленского во Францию.

Как сообщали новости "Сегодня", секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина не будет возвращать Донбасс силой, но свою землю не отдаст.

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