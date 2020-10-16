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Зеленский снова посетил Варфоломея: когда Вселенский патриарх приедет в Украину

16 октября, 15:12

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава государства поблагодарил патриарха за поддержку Украины

Во время рабочего визита в Турцию президент Владимир Зеленский в Стамбуле посетил патриарший храм святого Георгия, где принял участие в молебне, проведенном Вселенским патриархом Варфоломеем.

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Об этом глава Украинского государства сообщает в своем микроблоге в Twitter.

Зеленский также поблагодарил Варфоломея за все, что патриарх сделал и делает для Украины, поскольку для Киева важна такая поддержка на пути к миру, и пригласил его посетить с визитом Украину.

Патриарх отметил, что будет рад посетить Украину, когда эпидемическая ситуация стабилизируется. В качестве возможной даты визита называлась 30-я годовщина независимости Украины.

Патриарх поблагодарил за визит президентской четы к Матери-церкви, который, по его словам, "приносит большую радость", и отметил, что доволен тем, что в Украине постепенно наступает мир.

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Это уже второй визит президента Зеленского во Вселенский патриархат, сообщает пресс-служба Банковой.

Сайт "Сегодня" сообщал, что первая встреча Зеленского и Варфоломея прошла в начале августа 2019-го.

Напомним, еще в декабре 2019-го митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявлял, что Вселенский патриарх Варфоломей посетит Украину уже в ближайшем будущем, однако возможную дату визита он не уточнил. Судя по всему, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы духовного лидера православия.

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Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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