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Зеленский сменил командование Сил специальных операций

25 августа, 22:08

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Новым командующим ССО ВСУ стал генерал-майор Григорий Галаган

Президент Владимир Зеленский провел встречу с новым командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Им стал генерал-майор Григорий Галаган, указ о назначении которого № 358/2020 глава государства подписал 25 августа.

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Другим указом – № 357/2020 – Владимир Зеленский уволил с этой должности Игоря Лунева, сообщает пресс-служба Банковой.

Президент обратил внимание на то, что в условиях действия перемирия, которое сейчас идет, изменились задачи Операции объединенных сил.

"Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами", – подчеркнул глава государства.

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Зеленский сменил командование Сил специальных операций

"Также необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают, – адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника", – подчеркнул верховный главнокомандующий.

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Среди мер, которые также должен принять новый командующий ССО, Зеленский назвал продолжение развития всех компонентов Сил специальных операций.

Напомним, 5 августа Зеленский подписал два указа, которыми сменил руководство Главного управления разведки Минобороны Украины. Указом №307/2020 он освободил Василия Бурбу от должности начальника ГУР МОУ. Следующим указом 308/2020 глава государства назначил Кирилла Буданова начальником ГУР МОУ.

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спецназ Владимир Зеленский Минобороны Украины силы спецопераций лунев Галаган

Источник: Сегодня

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