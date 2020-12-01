Зеленский, Шмыгаль и Ермак пришли в прокуратуру (фото)

В Офисе генерального прокурора прошли торжества по случаю Дня работников прокуратуры, во время которых президент Владимир Зеленский дал наставления прокурорам. Также на мероприятии присутствовали премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Офиса президента Андрей Ермак, народные депутаты.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Зеленский и Венедиктова

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что реформирование ее ведомства происходит по лучшим международным стандартам. Также она сообщила, что в сравнении с прошлым годом почти вдвое удалось увеличить количество раскрытых преступлений в бюджетной сфере и коррупционных правонарушений, разоблачены в три раза больше банд и на треть – преступных группировок.

"Конечно, все это было бы невозможным без инициированной президентом Украины реформы органов прокуратуры, которая стала основополагающим шагом на пути к совершенно новой модели прокуратуры … Реформа будет завершена и ведомство заработает на полную мощность, ведь от каждого из нас зависит, какой быть Украине сегодня и в будущем. Поэтому я желаю всем нам сил, вдохновения и выдержки на пути к новым свершениям и победам", – заявила она.

Реклама

Глава правительства Шмыгаль поздравил прокуроров с профессиональным праздником, пожелал успехов и процветания.

В тренде ЕСПЧ объединил иски Украины и Нидерландов к России: в чем выгода Киева в деле MH17

Ермак (слева) и Шмыгаль

На мероприятии лучшим работникам прокуратуры были вручены ведомственные награды и отличия, а также сертификаты на получение служебного жилья.

Президент Зеленский по приглашению Венедиктовой посетил музей прокуратуры, который заработал к празднику. В экспозиции представлены документы, форменная одежда разных времен, стол главного гособвинителя в Нюрнбергском процессе, а также стенды с упоминаниями, личными вещами и фотографиями прокуроров, погибших, защищая Украину на Донбассе.

Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре прошлого года Верховная Рада приняла закон о реформировании прокуратуры. Военную прокуратуру ликвидировали, а Генеральную переименовали.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама