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Зеленский сердечно поздравил иудеев с Новым годом

18 сентября, 14:14

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Еврейский народ молится за мир и благополучие для всего человечества

Президент Владимир Зеленский обратился к еврейской общине Украины и всем, кто празднует Рош ха-Шана, и просит принять его сердечные поздравления по случаю Нового 5781 года. Об этом говорится в официальном Telеgram-канале главы государства.

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"Для вас эти дни всегда являются временем для осмысления жизни, самоанализа и духовного настроя на следующий год. Надеемся, что для всех нас он будет легче, чем уходящий", – выразил пожелание глава государства.

Он напомнил, что для безопасности жизни и здоровья людей, которые являются высшей ценностью, Украина была вынуждена ограничить массовые мероприятия, в том числе и часть традиционного празднования этого праздника.

"Но в Киеве, Днепре, Умани, Иерусалиме, Нью-Йорке и в других местах планеты еврейский народ молится за мир и благополучие для всего человечества", - подчеркнул президент.

Он поблагодарил всех за понимание и взаимодействие в важных вопросах безопасности людей.

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"Верим, что вместе мы обязательно сможем преодолеть все вызовы, которые стоят перед нами, и в следующем году вернуться к привычному ритму жизни.

Желаю каждому из вас счастливого и сладкого Нового года!" – говорится в сообщении Зеленского.

Напомним, в этом году Украина ограничила въезд для иностранцев, в том числе и паломников-хасидов, в связи с коронавирусным карантином.

Как в этом году в Умани отмечают Рош ха-Шана, смотрите в сюжете:

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Новый год евреи поздравления иудеи Владимир Зеленский Рош ха-Шана

Источник: Сегодня

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