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Зеленский сделал селфи с отличниками ВНО: фото

12 августа, 12:50

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Гарант сделал яркое фото с подростками возле Мариинского дворца

Президент Владимир Зеленский встретился с выпускниками, лучше всего сдавшими Внешнее независимое оценивание (ВНО), которое завершилось в июле.

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Соответствующее фото с уже бывшими школьниками он опубликовал на Facebook.

"Лучшие из лучших. Встретился с выпускниками, которые набрали больше всего баллов на ВНО. Умные, амбициозные, энергичные. И очень точно понимают свое место и значимость знаний в современном глобальном мире. Хочешь быть конкурентным – учись! Сделаем все, чтобы вы стали надежной опорой Украины будущего. С Международным днем молодежи вас. Украина – это ты. Гордимся", – написал Зеленский.

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Напомним, основная сессия ВНО в 2020 году началась 25 июня и проходила в безопасных карантинных условиях. Количество учащихся, принявших участие в тестировании основной сессии, составило: математика – 152 180, украинский язык и литература – 275 081, физика – 22 284, иностранные языки – 2 277 (испанский, немецкий, французский) и 105 157 (английский), история Украины – 178 714, биология – 74 460, география – 92 962. Однако до 10 августа проходило еще дополнительное ВНО.

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Также мы писали, что абитуриентам с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и временно оккупированного Крыма упростили доступ к украинскому образованию, молодежь с оккупированных территорий массово учит украинский язык. Эксперт в сфере образования Ирина Жданова в комментарии сайту "Сегодня" рассказала, что с каждым годом все больше детей, в частности с оккупированного Донбасса, хотят учиться по украинской программе.

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выпускники Владимир Зеленский селфи ВНО

Источник: Сегодня

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