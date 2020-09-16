Зеленский с супругой "запустили" украинский аудиогид в крупнейшем музее Австрии (видео)

Президент Владимир Зеленский и его супруга Елена во время визита в Австрию посетили церемонию запуска украиноязычного аудиогида в Венском музее истории искусств. На мероприятии также присутствовала первая леди Австрии Дорис Шмидауэр.

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Отмечается, что данный аудиогид для Венского музея был создан в рамках инициативы Елены Зеленской по распространению украинского языка в мире, в частности в наиболее знаковых культурных и исторических местах. Это уже второй украиноязычный аудиогид, внедренный в австрийских музеях – в начале июня на украинском также "заговорила" венская галерея Альбертина.

"Венский музей истории искусств – один из крупнейших мировых храмов искусств. Ежегодно его посещают миллионы туристов, среди которых – тысячи украинских туристов. Я очень рад, что впервые украинский язык будет звучать в этом музее. И уверен, что это увеличит интерес украинцев к мировому искусству. Хотя многие украинцы знают и английский", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Видео: president.gov.ua

А вот его супруга считает, что даже пандемия не должна становиться помехой распространению украинского языка в мире.

"Для меня сегодня праздник, потому что это – еще одна жемчужина по культурному наследию в нашем ожерелье украинских аудиогидов. Меня всегда радует, когда я вижу украинский родной язык, на котором посетители музеев мира могут прослушать экскурсию. И сегодня такой величественный музей – Венский музей истории искусств – также открыл двери для украинских посетителей. Некоторые могут сказать, что во время пандемии украинцы не могут путешествовать, и зачем делать это сейчас. Я отвечу: такие времена надо использовать для подготовки "домашних заданий". Мы вместе с руководством музея, вместе с нашим посольством использовали период карантина для того, чтобы подготовить этот аудиогид, и чтобы, когда пандемия, наконец, закончится, украинцы смогли открыть для себя Венский музей истории искусств на родном языке. Еще хочу сказать, что мы делаем это не только для украинских туристов. Мы не забываем и о тех украинцах, которые постоянно или временно живут в других странах", – сказала первая леди Украины.

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Елена Зеленская хочет, что такие аудиогиды были не только в Вене, а еще в Италии, Испании, Америке, Канаде – везде, где живут украинцы. Она поблагодарила первую леди Австрии и остальных людей, которые принимали участие в этом проекте.

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Отмечается, что украинский язык стал десятым в системе аудиогидов музея. Перевод аудиоэкскурсии на украинском делал львовский переводчик Юрий Дуркот, озвучивали актеры Национального театра имени Марии Заньковецкой. Это четвертый аудиогид на украинском языке, созданный в рамках инициативы Елены Зеленской, два из которых внедрены именно в австрийских музеях. Кроме венского Музея истории искусств, украиноязычные аудиогиды уже есть в галерее Альбертина тоже в Вене, в Национальном музее ковра в городе Баку и в Латвийском национальном художественном музее в Риге.

"Я поддерживаю эту инициативу моей жены. Она со своей командой занимается внедрением этого проекта во всех крупных музеях мира. Мы верим в то, что благодаря этой работе в самых известных музеях будут открыты украиноязычные аудиогиды. Мы сможем наслаждаться искусством – вот как здесь, в Австрии – на украинском языке. Также я хочу поблагодарить всех, кто приложил усилия, чтобы наш украинский язык путешествовал по миру", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Видео: president.gov.ua

Музей истории искусств – самый большой среди художественных музеев Австрии. Принадлежит к числу крупнейших музеев мира, в собраниях которого хранятся прославленные шедевры западноевропейского искусства. В состав музея входят коллекция Египта и Ближнего Востока, коллекция греческих и римских древностей, картинная галерея, кунсткамера, нумизматический кабинет и библиотека.

Как сообщили новости "Сегодня", Зеленский сравнил инвесторов с жемчужинами и призвал Австрию вкладывать деньги в Украину. Заинтересованный австрийский бизнес должен все сам увидеть в Украине, говорит президент.

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