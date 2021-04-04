Зеленский с супругой с официальным визитом летят в Катар: о чем будут договариваться

В понедельник, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская с официальным визитом посетят Катар.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Зеленский встретится с Эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел Халидом бин Халифой Аль Тани.

"Во время встреч будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействия в рамках международных организаций. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов", – говорится в сообщении.

А Елена Зеленская проведет встречи с председателем катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation Мозо бинт Нассер, председателем катарской государственной институции Qatar Museums Меяссою бинт Хамад Аль Тани и с женой Эмира Катара Джавагир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани.

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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал "Сегодня", что поездка президента в Катар станет хорошей попыткой расширить возможности Украины и углубить отношения между странами.

"К тому же разноплановые и доверительные отношения с различными странами- региональными лидерами – один из ключевых элементов нашей национальной безопасности", – сказал он.

Советник руководителя ОПУ считает, что чем больше глобальных компаний будут представлены в Украине, тем больше будет заинтересованность нашим регионом, будут наращиваться конкурентные возможности нашей экономики.

"Надо подчеркнуть, что Катар крайне заинтересован в углублении разных форматов сотрудничества с Украиной. Это и инвестиционные программы, и проекты в инфраструктуре – управление портами и аэропортами, их модернизация, строительство новых объектов. Это также программы в агропромышленном секторе, энергетике, финансовом секторе, IT-сфере", - заявил Подоляк.

Он заверяет, что глобальные рынки не терпят промедлений и нужны максимально быстрые коммуникации и решения. Как минимум, в связи с пандемией конкуренция за внимание и ресурсы сильно возросла.

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"Разумеется, мы прекрасно понимаем, что сейчас существенно сокращены возможности для личных контактов между первыми лицами государств. Тем не менее на особо перспективных направлениях максимум возможностей можно получить только благодаря коммуникации на самом высоком уровне. Поэтому визит президента Зеленского в Катар крайне важен. Это одно из самых богатых и влиятельных государств на планете. Укрепление связей между Катаром и Украиной однозначно сработает в плюс и нашему экономическому росту, и нашим международным позициям", – подытожил Подоляк.

Еще один советник главы ОПУ президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов рассказал "Сегодня", что совместные проекты Украины и Катара позволят увеличить инвестиции, создать дополнительные рабочие места, нарастить международную торговлю и усилить позиции на международных рынках. По его словам, Катар является для Украины долгосрочным стратегическим партнером.

"Во время визита в Катар будут обсуждаться вопросы продовольственной безопасности, экспорта в Катар и в регион через Катар продукции сельского хозяйства, совместные инвестиции в разведку добычи газа в Украине, а также поставки сжиженного газа из Катара, инвестиции и концессионные проекты в инфраструктуре, энергетике, агро и других отраслях, инвестиции в украинские стартапы, участие в приватизации в Украине, а также вопросы помощи с безопасностью на чемпионате по футболу в Катаре, ситуация с ковидом, сотрудничество в направлении кибербезопасности", – рассказал он.

По его словам, Катар имеет большой международный опыт в ряде этих направлений, включая энергетику, управление портами, и вопросах продовольственной безопасности.

Ранее мы сообщали, что главная нефтегазовая компания Катара, который и так является мировым лидером в производстве сжиженного природного газа,объявила о начале нового проекта по производству СПГ.

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