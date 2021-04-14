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Зеленский с премьером Японии обсудил новую угрозу от России

14 апреля, 13:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинский лидер рассказал японскому премьеру о ситуации на Донбассе и что творит России вблизи границы

После вчерашнего разговора с королем Иордании, сегодня президент Владимир Зеленский созвонился с премьер-министром Японии Йосихиде Сугой. Главной темой разговора стала новая военная угроза со стороны России.

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Об этом сообщает пресс-служб ОПУ.

Украинский лидер подробно рассказал японскому премьеру про эскалацию конфликта на Донбассе, а также сосредоточение Россией дополнительных войск вблизи границы Украины.

Зеленский отметил поддержку "Большой семерки" (G7), в частности и со стороны Японии, в связи с новой российской угрозой для Украины.

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В свою очередь Йосихиде Суга заявил, что его страна внимательно отслеживает развитие событий, и выразил всестороннюю поддержку Украины.

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Также собеседники обсудили будущий саммит Крымской платформы, который состоится в августе в Киеве. Зеленский пригласил премьера Японии посетить Украину и принять участие в праздновании Дня Независимости и саммите Крымской платформы.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский отправится в Париж на встречу с президентом Франции Макроном.

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Япония Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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