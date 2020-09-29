Українська
$ 28,31
33,04
  1. Новости политики

Зеленский с Евродепутатами обсудил создание Крымской платформы

29 сентября, 11:25

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства рассказал, чего ждет от будущего саммита Украина-ЕС

Президент Владимир Зеленский провел видеоконференцию с депутатами Европарламента, с которыми обсудил будущий саммит Украина-ЕС, а также создание новой площадки по Крыму.

Реклама

Об этом сообщает Офис главы государства.

В видеоконференции приняли участие депутаты, представляющие разные политические группы в Европейском парламенте, в частности Михаэль Галлер (Германия), Петрас Ауштрявичюс (Литва), Никлас Хербст (Германия), Фредрик Рис (Бельгия), Эльжбета Лукачевская (Польша) и Влодзимеж Цимошевич (Польша).

Украинский лидер отметил, что сейчас курс Украины в Европейский Союз является еще более актуальным, чем раньше. Он рассчитывает, что саммит Украина-ЕС будет успешным. Также Киев стремится к расширению доступа к внутреннему рынку ЕС, достижению договоренности по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации, "промышленному безвизу".

В тренде
Зеленский уточнил число погибших в авиакатастрофе и отправляется на Харьковщину
Реклама

"Учитывая те вызовы, которые есть сегодня, неизменный курс в Европу, Европейский Союз еще более актуален для Украины, чем раньше. Сегодня поддержка Евросоюза для Украины очень важна… Мы видим переориентацию украинского бизнеса в европейские страны. Это прекрасно, поэтому хотим говорить о расширении. Мы хотим иметь возможность экономического роста в нашей стране. Нам очень нужна ваша поддержка, чтобы экономика даже сейчас, в любой кризис, работала в Украине", – сказал Зеленский.

Президент Украины и евродепутаты также обсудили создание переговорной площадки по Крыму, которая должна помочь защитить крымчан от оккупантов.

"Кроме экономики, денег, для нас важна геополитическая поддержка. Отдельные вещи, на которые мы хотим обратить внимание, – это появление и наше предложение Крымской платформы. Площадки, на которой мы хотим обсуждать важнейшие гуманитарные вопросы, вопросы помощи всем украинцам – как крымским татарам, так и украинцам, попавших за решетку на территории Крыма, так и тем, которые уже находятся в России. Это возвращение, освобождение этих граждан, а также деоккупация Крыма", – подчеркнул глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Украину приезжал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который встречался с руководством нашей страны. После своего визита в Киев он предупредил Зеленского, что ЕС – не банкомат.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Крым ЕС Владимир Зеленский евродепутаты

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Семьи жертв крушения Ан-26 получат по 1,5 млн гривен: когда выплатят деньги
Семьи жертв крушения Ан-26 получат по 1,5 млн гривен: когда выплатят деньгиЭкономика
Обострение в Нагорном Карабахе: Украина обратилась к Армении и Азербайджану
Обострение в Нагорном Карабахе: Украина обратилась к Армении и АзербайджануПолитика
Чиновникам хотят повысить зарплаты: одним доплатят 2 тыс. грн, а кому-то всего 500
Чиновникам хотят повысить зарплаты: одним доплатят 2 тыс. грн, а кому-то всего 500Экономика
Армения и Азербайджан обменялись пропагандистскими
Армения и Азербайджан обменялись пропагандистскими "ударами"Политика
Катастрофа Ан-26: в Раду зовут Уруского и предлагают наградить выжившего курсанта
Катастрофа Ан-26: в Раду зовут Уруского и предлагают наградить выжившего курсантаПолитика
Кулеба обсудил войну в Карабахе с главой МИД Азербайджана
Кулеба обсудил войну в Карабахе с главой МИД АзербайджанаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять