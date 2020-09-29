Зеленский с Евродепутатами обсудил создание Крымской платформы

Президент Владимир Зеленский провел видеоконференцию с депутатами Европарламента, с которыми обсудил будущий саммит Украина-ЕС, а также создание новой площадки по Крыму.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

В видеоконференции приняли участие депутаты, представляющие разные политические группы в Европейском парламенте, в частности Михаэль Галлер (Германия), Петрас Ауштрявичюс (Литва), Никлас Хербст (Германия), Фредрик Рис (Бельгия), Эльжбета Лукачевская (Польша) и Влодзимеж Цимошевич (Польша).

Украинский лидер отметил, что сейчас курс Украины в Европейский Союз является еще более актуальным, чем раньше. Он рассчитывает, что саммит Украина-ЕС будет успешным. Также Киев стремится к расширению доступа к внутреннему рынку ЕС, достижению договоренности по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации, "промышленному безвизу".

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"Учитывая те вызовы, которые есть сегодня, неизменный курс в Европу, Европейский Союз еще более актуален для Украины, чем раньше. Сегодня поддержка Евросоюза для Украины очень важна… Мы видим переориентацию украинского бизнеса в европейские страны. Это прекрасно, поэтому хотим говорить о расширении. Мы хотим иметь возможность экономического роста в нашей стране. Нам очень нужна ваша поддержка, чтобы экономика даже сейчас, в любой кризис, работала в Украине", – сказал Зеленский.

Президент Украины и евродепутаты также обсудили создание переговорной площадки по Крыму, которая должна помочь защитить крымчан от оккупантов.

"Кроме экономики, денег, для нас важна геополитическая поддержка. Отдельные вещи, на которые мы хотим обратить внимание, – это появление и наше предложение Крымской платформы. Площадки, на которой мы хотим обсуждать важнейшие гуманитарные вопросы, вопросы помощи всем украинцам – как крымским татарам, так и украинцам, попавших за решетку на территории Крыма, так и тем, которые уже находятся в России. Это возвращение, освобождение этих граждан, а также деоккупация Крыма", – подчеркнул глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Украину приезжал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который встречался с руководством нашей страны. После своего визита в Киев он предупредил Зеленского, что ЕС – не банкомат.

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