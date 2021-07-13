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Зеленский: Русский язык – это не собственность России

13 июля 2021 16:03

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент Украины заявил, что РФ манипулирует информацией вокруг закона о языке

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Украина находится в сложной ситуации, поскольку напряжение может вызвать что-либо связанное с Россией или с русским языком.

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Об этом на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика" заявил президент Владимир Зеленский, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Помните, сколько было злоупотреблений, их поднимала Россия, о том, что если я на улице разговариваю на русском языке, то меня будут штрафовать. Это неправда. Но некоторые нормы в законе так выписаны, что дают возможность об этом говорить", – сказал он.

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При этом украинский президент считает, что у Москвы нет монополии на русский язык.

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"Я считаю, что русский язык – это не собственность России", - добавил Зеленский.

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По его словам, использование украинского языка в качестве единственного государственного закреплено на законодательном уровне, "поэтому не следует поднимать языковой вопрос".

"Я считаю, что в вопросе языка найти справедливость сложно, и я считаю, что самым справедливым будет не поднимать этот вопрос. Все есть в украинском законодательстве для того, чтобы мы с вами жили, работали, разговаривали и поддерживали нашу страну и наш язык", – сказал Зеленский.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что после принятия закона о коренных народах русские станут людьми второго сорта в Украине.

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