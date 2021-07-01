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Зеленский: Россияне хотят прекращения войны, но проблема в Путине

1 июля 2021 11:35

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Кремлевская пропаганда загоняет россиян в полное непонимание правил современного мира и в ненависть по отношению к соседям

Зеленский считает, что россияне за Украину. Коллаж "Сегодня"

Зеленский считает, что россияне за Украину. Коллаж "Сегодня"

Поддержка простых россиян сборной Украины на Евро-2020 очередной раз подтверждает, что граждане России хотят прекращения войны, но это пока не доходит до президента РФ Владимира Путина и его пропагандистской машины.

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Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, общественные настроения в России таковы, что люди ожидают решений о реальном прекращении войны против Украины.

"Русский народ точно не хочет любых эскалаций и кровавых экспансий. Вспомните ту волну искреннего интереса, которая возникла сразу после моего предложения президенту России встретиться и найти путь к миру. Это не искусственный интерес, это реальные ожидания, которые есть. Мы прекрасно понимаем, что сегодня общество не может задавать вопросы открыто о войне и о цене войны. Но мы также прекрасно понимаем, что в российском обществе нет желания продолжать агрессию против Украины", – сказал Зеленский.

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Президент отмечает, что это кремлевская пропаганда загоняет россиян в полное непонимание правил современного мира и в ненависть по отношению к соседям. Это отражается и на государственной политике России – вкладываясь в пропаганду, они сами бессознательно или подсознательно потребляют эту пропаганду и подчиняются ей.

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"Но если эту пропаганду и все искусственные агрессивные процессы убрать, ситуация будет выглядеть совсем иначе. Возможно, если сам президент России выйдет из-под влияния этой пропагандистской картины, то будет очевидно, что нам действительно есть о чем разговаривать. Не о мифах, а о реалиях", – сказал глава государства.

Как мы уже писали, Зеленский также ответил на слова Путина, что украинцы и россияне один народ. Президент Украины говорит, что у двух стран есть много общего – часть истории, соседство и общие трагедии, но мы точно не "один народ".

Напомним, 30 июня президент России провел четырехчасовую прямую линию, на которой традиционно не обошлось без выпадов в нашу сторону. Читайте главные тезисы Путина об Украине.

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