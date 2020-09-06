Зеленский решил превратить Харьков в украинскую Кремниевую долину (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский, который провел рабочую поездку в Харьков, заявил о намерении превратить регион в украинскую Кремниевую долину.

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Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook, сопроводив это сообщение видеороликом.

"Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача – сделать регион еще и столицей оборонпрома, машиностроения и ИТ, своеобразной украинской Кремниевой долиной", - написал Зеленский.

Президент также выразил надежду на то, что эти планы удастся реализовать "уже через несколько лет".

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"Убежден: уже через несколько лет и без того симпатичное лицо Харьковщины будет еще умнее, еще более волевым и счастливым", - отметил он.

Видео: Facebook Владимира Зеленского

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Как известно, Кремниевая долина – территория в американском штате Калифорния, где расположены крупные университетские центры и штаб-квартиры многих ведущих компаний, в том числе Apple, Facebook и Google.

Ранее президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская участвовали в торжествах по случаю 29-й годовщины независимости Украины. Во время празднования глава страны выступил с речью перед украинцами.

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