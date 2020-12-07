Зеленский рассказал президенту Литвы об успехах карантина выходного дня

Два лидера говорили о распространении и предотвращении коронавирусной инфекции

Президент Владимир Зеленский в очередной раз по телефону пообщался с литовским коллегой Гитанасом Науседой.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Они обсудили ситуацию с распространением и предотвращением коронавирусной инфекции, поделились информацией о влиянии карантинных мер на экономику и эпидемическую ситуацию в Украине и Литве. Зеленский рассказал, что нашей стране удалось уменьшить прирост больных благодаря карантину выходного дня, и поблагодарил Науседу за то, что Литва поднимает в ЕС вопрос о предоставлении вакцины против COVID-19 странам – членам Восточного партнерства.

Зеленский также рассказал, что Украина делает для достижения мира на Донбассе и реализации договоренностей Парижского саммита "Нормандской четверки", и поблагодарил Литву за устойчивую поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета.

Кроме того, украинский лидер пригласил литовского коллегу с супругой приехать с официальным визитом в Киев.

В тренде Минск снова обвинил Киев в расшатывании ситуации в Беларуси

Реклама

Напомним, ровно три месяца назад – 7 декабря – Зеленский провел телефонный разговор с Науседой: обсудили полдюжины тем.

Также напомним, предыдущий телефонный разговор Зеленского и Науседы состоялся 27 апреля, когда глава украинского государства пригласил своего коллегу с визитом в Киев.

А 27 ноября 2019 года в Вильнюсе президенты Украины и Литвы приняли участие в работе V двустороннего экономического форума.

Смотрите видео визита Зеленского в Литву в ноябре 2019:

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама