Українська
$ 28,29
34,39
  1. Новости политики

Зеленский рассказал президенту Литвы об успехах карантина выходного дня

7 декабря, 17:19

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Два лидера говорили о распространении и предотвращении коронавирусной инфекции

Президент Владимир Зеленский в очередной раз по телефону пообщался с литовским коллегой Гитанасом Науседой.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Они обсудили ситуацию с распространением и предотвращением коронавирусной инфекции, поделились информацией о влиянии карантинных мер на экономику и эпидемическую ситуацию в Украине и Литве. Зеленский рассказал, что нашей стране удалось уменьшить прирост больных благодаря карантину выходного дня, и поблагодарил Науседу за то, что Литва поднимает в ЕС вопрос о предоставлении вакцины против COVID-19 странам – членам Восточного партнерства.

Зеленский также рассказал, что Украина делает для достижения мира на Донбассе и реализации договоренностей Парижского саммита "Нормандской четверки", и поблагодарил Литву за устойчивую поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета.

Кроме того, украинский лидер пригласил литовского коллегу с супругой приехать с официальным визитом в Киев.

В тренде
Минск снова обвинил Киев в расшатывании ситуации в Беларуси
Реклама

Напомним, ровно три месяца назад – 7 декабря – Зеленский провел телефонный разговор с Науседой: обсудили полдюжины тем.

Также напомним, предыдущий телефонный разговор Зеленского и Науседы состоялся 27 апреля, когда глава украинского государства пригласил своего коллегу с визитом в Киев.

А 27 ноября 2019 года в Вильнюсе президенты Украины и Литвы приняли участие в работе V двустороннего экономического форума.

Смотрите видео визита Зеленского в Литву в ноябре 2019:

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вакцина Владимир Зеленский коронавирус Гитанас Науседа локдаун выходного дня карантин выходного дня

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кабинет министров назвал сроки локдауна. Планируют с января
Кабинет министров назвал сроки локдауна. Планируют с январяПолитика
Коронавирус, итоги недели: что изменил карантин выходного дня и как спасать украинцев
Коронавирус, итоги недели: что изменил карантин выходного дня и как спасать украинцевУкраина
Путин позвонил Меркель: жаловался, что Украина
Путин позвонил Меркель: жаловался, что Украина "не выполняет" Минские договоренностиПолитика
Украина может предложить отключить Россию от международной платежной системы – Кравчук
Украина может предложить отключить Россию от международной платежной системы – КравчукПолитика
Зеленский заявил о месяце без потерь на Донбассе
Зеленский заявил о месяце без потерь на ДонбассеПолитика
Кулеба рассказал, стоит ли вводить экономические санкции против Беларуси
Кулеба рассказал, стоит ли вводить экономические санкции против БеларусиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять