"О хорошем без манипуляций": Зеленский рассказал о победах Украины в 2020 году (видео)

Президент Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам, в котором рассказал о работе и победах Украины в 2020 году.

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Ролик глава государства выложил в своем официальном Telegram-канале.

Он рассказал о госбюджете на 2021 год, поблагодарил всех, благодаря кому были возвращены полномочия НАПК и внедрены программы по поддержке украинских граждан и бизнеса в период пандемии, а также поздравил всех с наступающим Святым Николаем.

Зеленский обратился к сторонникам шапки на главной елке страны и защитникам звезды, к тем, кто носит маски и к ковид-атеистам. Тем, кто будет праздновать Рождество через неделю, 7 января и тем, кто недавно отмечал Хануку. Ко всем гражданам такой разной, но единой Украины.

Он объяснил, почему рассказывает о победах Украины. По его словам, для негатива есть масса телеканалов, сайтов, экспертов и блогеров, которые готовы накормить украинцев "горячей зрадушкой" под соусом "все пропало".

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Глава государства пообещал рассказывать "о хорошем без манипуляций".

Глава государства заявил, что в Украинем ломают старые традиции и доказывают, что можно принимать госбюджет вовремя. Не до пяти часов утра, что можно без "торгов" и, самое главное, без разных "хотелок". Именное поэтому, по его мнению, госбюджет стал объектом политического буллинга.

"Лавина фейков, мифов, манипуляций, дезинформации было столько, что где-то в уголке заплакал одинокий Киселев", – иронизирует Зеленский.

Новость дополняется.

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