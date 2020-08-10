Зеленский рассказал о планах на военную разведку до 2025 года

Руководитель военной разведки, в свою очередь, назвал главные угрозы для Украины

Президент Владимир Зеленский после того, как представил нового руководителя Главного управления разведки, заявил, что военная разведка Украины должна усовершенствовать аналитическую деятельность и усилить стратегическую и оперативную работу.

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Об этом сообщает ОПУ.

"Нужно усилить стратегическую и оперативную составляющие, усовершенствовать аналитическую деятельность и качество получаемой информации", – сказал он.

Президент также указал на важность разработки новой Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы.

"В ней обязательно должны быть закреплены ключевые вещи: это оснащение подразделений современным вооружением и техникой, переход на стандарты НАТО в вопросах сбора, обработки и предоставления разведывательной информации, внедрение современных подходов в подготовке личного состава", – сказал Зеленский.

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В свою очередь глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что главными угрозами Украины сейчас являются влияние гибридных войн, глобальная дезинформация и наличие врага на нашей земле.

"Сегодня перед военной разведкой Украины стоят такие задачи. Это увеличение влияния разведки в сфере международных отношений, возвращение временно оккупированных территорий Донбасса и Автономной Республики Крым и восстановление справедливости в отношении лиц, которые принесли войну на нашу родину", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский назначил Валерия Кондратюка главой Службы внешней разведки Украины. Гарант рассчитывает, что при нем разведка усилит защиту национальных интересов в условиях гибридной войны России против Украины. Также Зеленский поручил добыть развединформацию для переговоров по Донбассу.

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