Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию, появившуюся в средствах массовой информации о деталях его встречи в британской службе внешней разведки MI6 во время визита в Великобританию.

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Президент подтвердил, что у него была встреча в офисе MI6, но опроверг информацию, которая была опубликована в некоторых СМИ. Он также подчеркнул, что не может разглашать все, о чем говорилось в британской разведывательной службе.

"К сожалению, не всю информацию я могу сейчас говорить. Это государственные дела. К сожалению многие когда-то раньше серьезных изданий в Украине превратились в желтую прессу. Я прочитал то что пишут о составе этой встречи – некорректно назван состав этой встречи. Эти вопросы не рассматривались", - сказал Зеленский.

Он рассказал, что в течение двухчасовой встречи речь шла в основном о защите суверенитета и территориальной целостности Украины, причем немаловажное значение в этом в британской разведке отдают СМИ.

В МI6 обеспокоены, что в Украине "средства массовой информации финансируются не только украинцами".

Комментарий Зеленского по встрече в МI6

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"Был важный вопрос, который, уже могу сказать, связан со всеми фейковых новостями. Они сказали, что у нас огромная проблема с тем, что средства массовой информации финансируются не только украинцами. Многие из тех телеканалов, которые мы с вами знаем, финансируются различными группами, и поэтому одно из того, о чем мы говорили, что должны быть независимые СМИ, которые сегодня, когда у нас война, защищают наш суверенитет и территориальную целостность", – рассказал президент.

В тренде Зеленский рассказал, о чем беседовал с британской разведкой МI6

В то же время, по его словам, в Британии пообещали помогать Украине, в том числе финансово с построением независымых СМИ.

"В этом будут нам помогать, они ждут от нас предложений независимых СМИ, которые готовы вместе с Украиной финансировать", - сказал Зеленский.

В МI6 также подчеркнули, что дистабилизация внутри страны – одна из основных угроз в Украине, как и во всем мире, а СМИ должны проверять информацию и иметь возможность свободно ее публиковать.

Ранее СМИ сообщили, что президент Владимир Зеленский во время официального визита в Великобританию провел встречу с главой службы внешней разведки страны MI6 Ричардом Муром, которую Офис президента не афишировал.

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