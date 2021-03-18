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Зеленский рассказал, когда прояснится ситуация по встрече "Нормандской четверки"

18 марта, 15:52

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Сейчас идут консультации политических советников, говорит украинский лидер

В ближайшее время у Киева должно появиться понимание по времени встречи лидеров стран "Нормандской четверки" – т.е. Украины, Франции, Германии и России.

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Об этом Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой, посетившим Киев с официальным визитом.

"Я считаю, что в ближайшее время должно появиться понимание, когда лидеры "Нормандской четверки" встретятся", – сказал Зеленский и добавил, что сейчас продолжаются консультации на уровне политических советников.

Украинский лидер также напомнил, что готов отдельно встречаться с лидерами стран-участниц "нормандского" формата, а также с лидерами других государств, которые поддерживают независимость Украины, и "максимально делать все, чтобы война на востоке закончилась и Украины вернула себе территории и людей".

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Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключает, что встреча "Норманди" могут произойти в апреле.

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В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал от Банковой конкретных предложений по проведению встречи в "нормандском формате".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Владимир Зеленский Нормандская четверка нормандский формат Гитанас Науседа

Источник: Сегодня

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