Українська
$ 27,77
33,28
  1. Новости политики

Зеленский рассказал, когда будет вакцинироваться от COVID-19

8 февраля, 11:49

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства считает, что первыми должны получить вакцину медики, а он будет во второй очереди

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов вакцинироваться от коронавируса хоть первым, но все-таки будет прививаться вместе с военными. Об этом он заявил в интервью телеканалам.

Реклама

Он отметил, что готов и сразу вакцинировать первым, чтобы показать пример остальным украинцам, однако считает это не совсем правильным, поскольку первыми должны получить вакцину группы риска, в частности, медики.

"Я готов, если нужно продемонстрировать, что я этого не боюсь, готов (хоть в прямом эфире) как угодно. Но точно буду вакцинироваться с нашими военными как Верховный Главнокомандующий. Я должен это делать. Это будет во втором этапе, как только мы получим миллион (доз вакцины)", – сказал Зеленский.

Он уточнил, что вакцинироваться будет той вакциной, которая будет доступная: первая партия будет Pfizer для медиков, а потом миллион доз AstraZeneca и он скорее всего будет прививаться вторым препаратом.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине начало вакцинации ожидается с 15 февраля. Сначала будут вакцинировать медиков, для этого поступит более 100 тысяч доз вакцины Pfizer. Согласно плану вакцинации, после медиков будут прививать военных – их вакцинируют в первой половине весны.

А вот в целом большинство украинцев не хотят вакцинироваться даже бесплатно, о чем свидетельствуют данные опроса.

Видео: Сегодня
Реклама

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вакцинация вакцина Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия блокирует встречу лидеров
Россия блокирует встречу лидеров "Нормандской четверки" – КулебаВласть
"Украинцы – не кролики": Зеленский "пристыдил" российскую вакцинуВласть
Зеленский рассказал, когда будет вакцинироваться от COVID-19
Зеленский рассказал, когда будет вакцинироваться от COVID-19Власть
Кулеба рассказал, когда может состояться разговор Зеленского с Байденом
Кулеба рассказал, когда может состояться разговор Зеленского с БайденомВласть
Украина будет снимать карантинные ограничения для вакцинированных – Зеленский
Украина будет снимать карантинные ограничения для вакцинированных – ЗеленскийВласть
Распад СССР завершится тогда, когда Россия станет свободной – Яценюк
Распад СССР завершится тогда, когда Россия станет свободной – ЯценюкВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять