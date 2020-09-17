Зеленский рассказал, как вступление Украины в НАТО поможет Европе

Украина продолжает курс на вступление в НАТО. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе выступления на открытии учений Rapid Trident – 2020 в Международном центре миротворчества и безопасности в рамках рабочей поездки во Львовскую область, сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Максимально быстро мы должны достичь взаимосовместимости Вооруженных сил Украины с соответствующими структурами государств Альянса. А также активизировать реформы, которые позволят получить приглашение и присоединиться к Плану действий по членству в НАТО", - сказал он.
По словам Владимира Зеленского, война на Донбассе – это угроза не только для Украины, но и для безопасности и стабильности всех стран Европы и мира.
"Наши партнеры абсолютно солидарны со мной в этом вопросе. Именно поэтому мы объединились для преодоления нынешних вызовов и поиска механизмов адекватной реакции на них", - отметил президент.
Одним из таких механизмов Владимир Зеленский назвал интеграцию Украины в НАТО.
Зеленский напомнил, что на днях утвердил Стратегию национальной безопасности Украины, согласно которой членство в НАТО является стратегическим курсом государства.
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По словам президента, учения Rapid Trident – важный шаг на пути к евроатлантической интеграции нашего государства, ведь они усилят оперативные возможности наших войск, улучшат уровень взаимосовместимости между подразделениями и штабами Вооруженных сил Украины, США и других членов и партнеров НАТО.
Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что вступление Украины в НАТО возможно даже в условиях российской агрессии. Конфликты не мешали некоторым нынешним членам Альянса вступить в этот союз.
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