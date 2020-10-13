Зеленский рассказал, что Украине нужно сделать для членства в ЕС

Чтобы стать членом Евросоюза, Украине предстоит еще много работы по борьбе с коррупцией и созданию привлекательного инвестиционного климата.

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Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу "Украина 24".

Он напомнил, что путь в ЕС – это дорога с двухсторонним движением друг другу навстречу.

"Однако никто не говорит, что на этом пути много полос, поэтому стране нужно многое сделать, чтобы стать членом ЕС: это и антикоррупционная политика, и привлекательный инвестиционный климат, и инфраструктура, которую мы очень активно строим (в этом году около 6 тыс. км дорог) – для нас это большая победа", – подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что ментально украинцы – это европейцы, и если Украина хочет быть в ЕС, то она обязательно там будет.

"Говорили, что Словакия или Польша не будут членами ЕС, но мы видим результат. Для меня важно, чтобы Украина была равноправным членом ЕС, чтобы Украину приглашали в ЕС, хочу, чтобы мы были за столом переговоров с одинаковым статусом, и мы делаем все, чтобы быть равноправными партнерами", – резюмировал Зеленский.

Президент Польши Анджей Дуда при этом добавил, что Варшава всегда поддерживала желание Украины стать членом ЕС.

"Вопрос принадлежности к ЕС требует изменений и реформ, и я хочу сказать: мы помним наш путь в ЕС и хотели быть частью свободного Запада. Мы там, но не забываем о наших собратьях, остававшихся с нами за "хелезным занавесом". Дверь ЕС должна быть открыта и государства должны иметь право туда вступить", – подчеркнул польский лидер.

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Напомним, Зеленский и Дуда сегодня посетили Одессу, где дали совместное интервью телеканалу "Украина 24" и польскому TVP1. С ними пообщались наша телеведущая Елена Кот и ведущий польский журналист Михал Адамчик.

Сайт "Сегодня" также сообщал, что визит в Киев президента Польши Анджея Дуды и переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским являются "хорошим сигналом" для Украины.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Речь Посполитая. Перезагрузка – зачем Дуда приехал в Киев".

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