Зеленский рассказал, чем протесты в Беларуси могут закончиться для Лукашенко

Важно, чтобы белорусы сами решали свое будущее

Если власти Беларуси откажутся от диалога с протестующими, то страна может получить свой Майдан. Такое мнение, комментируя массовые протесты в Беларуси, высказал президент Украины Владимир Зеленский.

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"Я однозначно поддерживаю белорусский народ. Люди борются за свободу и за демократию, без агрессии и насилия. Многие демонстранты подвергаются жестокому обращению со стороны государства. Для меня важно, чтобы не было кровавой бойни. Если государство откажется от диалога с народом, Беларусь может получить что-то вроде Майдана", – сказал он в интервью австрийской газете Wiener Zeitung.

При этом он подчеркнул, что нельзя вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

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"Чего я еще не вижу – но я не специалист по Беларуси – так это символического лидера, вокруг которого люди могут сплотиться. В любом случае важно, чтобы белорусы сами решали свое будущее. Ни одной стране не разрешается вмешиваться во внутренние дела другой страны", – сказал президент.

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Напомним, недавно белорусский президент Александр Лукашенко снова обвинил Украину во влиянии на дестабилизацию ситуации в Беларуси, заявив, что в нашей стране якобы создаются "опорные пункты" Запада.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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