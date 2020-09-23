Зеленский раскритиковал ООН: Украина готова помочь

Президент указал за беспомощность ООН против России и предложил решение

За все свое время существования Организация Объединенных Наций внесла большой вклад в развитие человечества, однако сейчас ее механизмы перестали работать.

Реклама

Об этом, выступая на 75-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН 23 сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также: Зеленский на Генассамблее ООН: Запасной планеты у нас нет, живем только раз

"Бесспорно, за эти 75 лет произошло немало достижений по экономическому развитию, преодоление бедности, минимизации войн и катаклизмов, которые могли бы случиться без существования ООН", – признал Зеленский.

В то же время, президент напомнил о войне, развязанной против Украины Россией, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН, и выразил уверенность, ООН должна играет важную роль в восстановлении суверенитета и территориальной целостности страны.

"Для этого следует совершенствовать существующие механизмы. Недопустимо, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совета Безопасности ООН. Это окончательно доказывает – механизмы образца 1945 года, сегодня работают на до конца", – добавил Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что сложившаяся ситуация обесценивает Совбез ООН.

"Украина будет активно участвовать в процессе его реформирования. Этот орган должен стать более представительным, сбалансированным, прозрачным и эффективным", – объяснил президент.

Реклама

Он призвал разработать "действенный инструмент" против тех членов Совбеза, которые злоупотребляют правом вето и статусом постоянного члена.

Напомним, что в апреле Зеленский призвал генсека ООН начать подготовку организацией действенного плана по привлечению инвестиций для восстановления Донбасса после его деоккупации.

Также смотрите видеосюжет о дебатах Совбеза ООН, которые ранее в этом году инициировала Украина:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама