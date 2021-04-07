Зеленский провел встречу с главой Военного комитета НАТО: обсудили Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Военного комитета НАТО Стюартом Пичем.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Мы благодарны за серьезный интерес НАТО к ситуации в Украине, на востоке и в оккупированном Крыму… К сожалению, мы действительно видим сейчас осложнение на востоке Украины, именно на Донбассе. Действительно видим увеличение количества выстрелов", – сказал Зеленский.
Президент отметил, что Украина осуществила мощные шаги для деэскалации ситуации, когда добилась введения с 27 июля устойчивого режима прекращения огня на Донбассе.
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Это принесло следующий результат:
- до декабря 2020 года наблюдались только одиночные выстрелы;
- значительно уменьшилось количество погибших защитников.
Однако с декабря началось осложнение, и к этому времени Украина потеряла более 20 своих воинов, отметил Зеленский.
Также президент Украины поднял вопрос дезинформации как мощного инструмента в гибридной войне.
Владимир Зеленский считает, что вступление нашей страны в НАТО – это единственный путь, как завершить войну на Донбассе.
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