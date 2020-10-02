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Зеленский провел параллель между войной в Карабахе и на Донбассе

2 октября, 21:53

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Конфликты нужно завершать, а не замораживать, говорит глава государства

Президент Владимир Зеленский заявил, что события последних дней и новое обострение в Нагорном Карабахе в очередной раз демонстрирует, что любой замороженный конфликт может разгореться вновь даже через много лет.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам главы украинского государства, конфликты надо завершать, а не замораживать – будь то Нагорный Карабах или украинский Донбасс.

"Я считаю, что не может быть никакого замороженного конфликта, потому что потом будет неважно – диверсия это или провокация, но это будет все-таки взрыв, даже если пройдет тридцать лет после того, как началась война в том или ином месте на нашей планете", – добавил президент.

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Напомним, ранее Зеленский заявил, что Киев не будет предоставлять военную помощь какой-либо стране-участнице вооруженного конфликта на Кавказе, поскольку Украина занимает понятную и взвешенную позицию и призывает Азербайджан и Армению к диалогу и деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

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Глава МВД Арсен Аваков также четко заявил, что Украина не будет оказывать военную помощь Азербайджану.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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нагорный карабах Владимир Зеленский заморозка война на Донбассе вооруженный конфликт

Источник: Сегодня

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