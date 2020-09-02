Зеленский прокомментировал исключение Гео Лероса из фракции "Слуга народа"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не давал указаний исключить народного депутата Гео Лероса из парламентской фракции "Слуга народа", передает "Интерфакс-Украина".

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"У меня нет никаких приказов, у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны. Мне все равно, из какой они партии", – сказал он на брифинге во время рабочей поездки в Харьковскую область.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также заявил, что Владимир Зеленский не требовал исключения Гео Лероса.

"Никакого давления не было, все добровольно подписывали. Вы же знаете нашу фракцию. ... У нас дисциплина – делает кто что хочет. У нас не может быть давления вообще", – сказал Арахамия.

На вопрос, правда ли, что ему звонил лично президент и просил собрать подписи за исключение Лероса из фракции, депутат ответил: "Нет, это неправда".

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"Когда ты находишься в партии президента и начинаешь уже трогать президента и говоришь, что "мне президент не нравится, я не хочу с президентом, я критикую его программу, его действия и все остальное"... Это нормальный процесс, когда человек скажет, что "мне не нравится здесь находиться, в партии президента, я пойду в другую партию", - сказал Арахамия, говоря о причинах исключения Лероса из фракции.

Он также указал, что Лерос был избран в Верховную Раду по списку партии, и если бы он самостоятельно написал заявление, потерял бы мандат.

"Мы ему фактически помогли не потерять мандат, исключили его из фракции, пускай он остается внефракционным или имеет право заходить в любую другую фракцию. Я не хочу поднимать никакую грязь, кого-то называть каким-то образом и т.д. Мне кажется, просто разошлись путями, и пускай он работает дальше..." - добавил нардеп.

Напомним, в марте было открыто уголовное производство из-за скандала с участием брата главы Офиса президента, одним из фигурантов которого был Гео Лерос. Народный депутат у себя в Facebook написал, что брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис якобы проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в правоохранительных органах и "оборонке". Также парламентарий обнародовал видеозаписи переговоров.

Видео: president.gov.ua

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